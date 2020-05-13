НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Полиция Черногории применила слезоточивый газ против протестующих из-за арестов священников — видео

Епископ Иоанникий и семь священников были арестованы из-за того, что провели службу, несмотря на запрет властей.

148

Полиция Черногории в городах Никшич и Плевля начала разгонять протесты местных жителей с помощью слезоточивого газа. Об этом сообщает издание Vijesti.

Горожане вышли на улицы из-за арестов епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников, которые провели собрание верующих на праздник Святого Василия Острожского в Никшиче вопреки запрету на массовые собрания из-за коронавируса.

Протестующие, среди которых много детей, в ответ на действия правоохранительных органов забросали их камнями, скандируя: "Фашисты!" Пострадали как полицейские, так и жители, включая одного ребёнка.

В результате оказалось задержано несколько человек, включая журналистов. Управление полиции сообщило, что на сотрудников напали протестующие в масках с камнями, бутылками и пиротехническими средствами.

Днём 13 мая жители заблокировали региональную автомагистраль Беране — Андриевица. Движение было восстановлено после вмешательства полиции через несколько часов.

Выбор редакции

Loading...