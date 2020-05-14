Трамп признался, что соскучился по ушедшему в изоляцию вице-президенту

Президент США Дональд Трамп признался, что скучает по вице-президенту Майку Пенсу, который отправился в самоизоляцию и не видится с главой государства из-за мер предосторожности.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Пенс принял решение дистанцироваться после того, как у его сотрудницы 8 мая был диагностирован коронавирус.

— Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему. Но он находился в комнате с кем-то, у кого был положительный тест. У него не положительный тест, — сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

Американский лидер добавил, что, несмотря на отрицательные анализы, какое-то время ему придётся не встречаться с вице-президентом. При этом Трамп отметил, что много общается с Пенсом по телефону.