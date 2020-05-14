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Трамп признался, что соскучился по ушедшему в изоляцию вице-президенту

Временную разлуку они скрашивают частыми телефонными разговорами.

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Президент США Дональд Трамп признался, что скучает по вице-президенту Майку Пенсу, который отправился в самоизоляцию и не видится с главой государства из-за мер предосторожности.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Пенс принял решение дистанцироваться после того, как у его сотрудницы 8 мая был диагностирован коронавирус.

Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему. Но он находился в комнате с кем-то, у кого был положительный тест. У него не положительный тест, сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

Американский лидер добавил, что, несмотря на отрицательные анализы, какое-то время ему придётся не встречаться с вице-президентом. При этом Трамп отметил, что много общается с Пенсом по телефону.

Ранее у камердинера Трампа был обнаружен коронавирус, а 10 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи ушёл на карантин после выявления CoViD-19 у сотрудницы Белого дома.

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