Эксперт объяснил, почему 5G не может активировать коронавирус

Президент информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, почему технология 5G не является опасной для людей и никак не влияет на распространение коронавирусной инфекции.

— Технологии функционируют в соответствии с нормами, которые утверждены в тех или иных странах, и это физически никак не сказывается на здоровье людей, — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Причиной для подобных людских мыслей и страхов Кусков назвал самоизоляцию. При этом он уточнил, что различные фобии насчёт сотовой связи были и до карантина.

— Конечно, сотовая связь, как и некоторые другие виды излучений, как минимум не полезна, — сказал эксперт, но при этом отметил, что она не принесёт вреда, если "не быть в обнимку с базовой станцией" и 24 часа подряд не разговаривать по мобильному телефону.

Однако в России точно не стоит опасаться 5G, так как в нашей стране пока нет запущенных сетей пятого поколения и, следовательно, угрожать жителям они не могут.