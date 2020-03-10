Ученые выяснили, что коронавирус может маскироваться под лихорадку денге

Симптомы заболевания, вызываемые коронавирусом, могут совпадать с признаками наличия у больного лихорадкой денге, что может создавать ложное впечатление для врачей.

Учёные из Сингапура обнаружили эти признаки и выпустили доклад, в котором сказано, что пациент может поступать с высокой температурой и сыпью – типичными симптомами для денге, – и не иметь симптомов коронавируса в виде насморка, кашля и боли в горле, передаёт газета The Straits Times.

Уточняется также, что иногда лабораторные исследования могут показывать ложноположительные результаты на денге.

Всё это приводит к тому, что точная диагностика на COVID-19 сейчас крайне важна, так как неправильное лечение может только усугубить ситуацию. Из-за заразности коронавируса неправильный диагноз может быть опасен для больного и окружающих.

В Сингапуре уже дважды путали заболевания, изначально квалифицировав у больных денге. При этом стандартное лечение им не помогало и только после этого врачи брали анализы на коронавирус, которые давали положительный результат.

В Сингапуре в 2020 году зафиксировано более 3,6 тысячи случаев заболевания лихорадкой. При этом в соседних регионах ситуация куда сложнее. К примеру в Индонезии за первые два месяца года было зафиксировано свыше 14,7 тысячи заболеваний, 94 человека погибли.

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