В Европе закрывают детские сады, школы и курорты из-за распространения коронавируса

Европейские страны принимают различные меры в связи с распространением коронавируса.

Так, власти Мадрида приняли решение на две недели закрыть в автономном сообществе все учебные заведения. Это коснётся также двух городов Страны Басков, заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илиа Рока. В стране известно о 904 заразившихся коронавирусом.

Он же добавил, что футбольный матч Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой" 12 марта пройдёт без зрителей.

Подобные меры были приняты и в Греции, где при пустых трибунах в Пирее 12 марта состоится встреча ЛЕ между "Олимпиакосом" и "Вулверхэмптоном". Во Франции матч Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией", намеченный на 11-е число в Париже, также пройдёт без болельщиков. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

17 марта в Ирландии будет праздноваться День святого Патрика. Однако массовых гуляний в стране не будет. Власти республики, где на сегодняшний день известно о 21 заражённом, отменили все парады, информирует телеканал RTE.

Румыния с 11 по 22 марта приостанавливает работу детских садов и школ. Это отметил временно исполняющий обязанности премьера страны Людовик Орбан во время трансляции на странице МВД в "Фейсбуке". Он добавил, что карантин может быть продлён.

Напомним, ранее Италия ввела на территории всей страны карантинные меры, действовавшие ранее только в северных и нескольких центральных провинциях. Отменены спортивные мероприятия, закрыты школы и университеты.