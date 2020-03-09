Италия ввела карантинные меры на всю территорию страны из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении карантина на всей территории страны. Трансляция его пресс-конференции велась в "Фейсбуке".

С завтрашнего утра в Италии отменяются все массовые и спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу. До 3 апреля закрываются все школы и университеты, людям запрещено собираться в общественных местах, а передвижение по стране ограничено. Исключение составляют только случаи, мотивируемые работой, здоровьем или необходимостью.

За последние сутки число инфицированных в стране возросло на две тысячи и достигло 9172 человек. Общее число вылечившихся составляет 724 (102 за последний день), а летальных исходов зафиксировано 463 (96 за последний день).

Напомним, в Италии находится крупнейший очаг заражения коронавирусом в Европе. А по смертности страна и вовсе лидирует во всём мире. Ассоциация туроператоров призвала российских туристов досрочно возвращаться из Италии.