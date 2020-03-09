Российских туристов призвали досрочно возвращаться из Италии

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, итальянский горнолыжный курорт Dolomiti Superski 10 марта досрочно закрывают. Такие же меры предпримут в регионе Фриули — Венеция-Джулия, который находится на самом северо-востоке Италии и граничит с Австрией и Словенией. Там подъёмники остановят 11 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное сообщение курорта.

— Мы очень сожалеем, что вынуждены были принять это абсолютно исключительное решение. Но мы считаем, что этот шаг имеет принципиальное значение для того, чтобы остановить на наших территориях с очень высокой плотностью туристов быстрое распространение коронавируса, — отмечается в заявлении.

Администрация Dolomiti Superski обещает вернуть стоимость неиспользованных абонементов. Эксперты советуют россиянам задуматься о досрочном возвращении домой, например, перебронировав авиабилеты на более ранние даты. Туристы, у которых тур был забронирован на даты после 10 марта, могут обратиться к туроператору о переносе сроков поездки уже на следующий сезон или о перебронировании тура на другие направления.

Напомним, в Италии находится крупнейший очаг заражения коронавирусом в Европе. По последним данным, число заболевших превысило девять тысяч человек, 463 пациента скончалось. Как сообщал Лайф, из-за CoViD-2019 в Италии ограничили въезд и выезд в северные и центральные провинции, а в 27 тюрьмах Италии вспыхнули бунты.

Что касается России, то здесь число заражённых коронавирусом 2019-nCoV за сутки увеличилось до 20 человек. Тем не менее это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Так, по мнению японского журналиста, коронавирус никак не может разгуляться по России, поскольку "русские пьют водку с малых лет".