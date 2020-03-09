Число заражённых коронавирусом в России выросло до 20 человек

В Москве зафиксировано ещё трое заразившихся уханьским коронавирусом, их общее число по стране выросло до 20. Об этом сообщает оперативный штаб, контролирующий ситуацию с новым заболеванием.

— В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан КНР, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии, — говорится в сообщении штаба.

Также три новых случая были зафиксированы в стране накануне. В любом случае 20 подтверждённых диагнозов — это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Так, по мнению японского журналиста, коронавирус никак не может разгуляться по России, поскольку "русские пьют водку с малых лет".

Сейчас коронавирус зафиксирован уже в 101 стране. В Китае полагают, что эпидемия пойдёт на спад только в середине лета.