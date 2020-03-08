Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России

В России зарегистрировано три новых случая заражения CoViD-2019. Речь идёт о Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заражённые прибыли из Италии, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее количество заражённых уханьской инфекцией в стране возросло до 17 человек.

По имеющимся данным, остальные 14 случаев заболевания — это граждане России, Китая и Италии. Россияне, вернувшиеся из Италии, изолированы и проходят лечение. Один из них уже вылечился и был выписан из больницы. Двое граждан КНР были госпитализированы в конце января и выписаны из больницы в середине февраля. А один гражданин Италии сейчас находится под наблюдением петербургских врачей. Он учится по обмену в медицинском университете, общежитие которого теперь закрыто на карантин.

В соседнем Китае, откуда и начала распространяться новая зараза, заражённых более 80 тысяч, но в основном все уже выздоровели. Также много заболевших в Италии, Иране и Южной Корее. Некоторые иностранцы недоумевают, почему в такой огромной стране, как Россия, так мало заражённых коронавирусной инфекцией. Один японский журналист даже предположил, что это потому, что россияне якобы пьют алкоголь с детства. Отметим, власти страны принимают разные меры, чтобы препятствовать росту числа заражённых. Со странами, где неблагоприятная обстановка по этому заболеванию, ограничивается транспортное сообщение. В России усилены санитарные меры — происходит дезинфекция транспорта и мест общепита.