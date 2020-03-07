За сутки в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки ещё у четырёх человек зафиксирован коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу заболеваемости новой инфекцией. Трое из них в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Во всех случаях люди побывали недавно в Италии, которая охвачена этим заболеванием.

— По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели, — говорится в сообщении штаба.

У двух заражённых в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов. Круг лиц, с которыми контактировали все четверо, определён. Медики работают над тем, чтобы поместить их всех под наблюдение.

Напомним, что ранее сегодня был выписан из больницы мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. Он также перед заболеванием посещал Италию.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики обнаружили у 2019-nCoV первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.

Сейчас первая пятёрка самых опасных для посещения стран выглядит так: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Власти России прекратили либо сильно ограничили транспортное сообщение с этими государствами.