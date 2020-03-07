"Симптомы были обычные". Выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о болезни

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Россиянин Давид Беров, который стал первым носителем уханьского коронавируса в Москве, признался, что до сих пор не верит в свой диагноз. Он уже выздоровел и сегодня был выписан из инфекционной больницы № 1 столицы.

— Я вообще не волновался, потому что у меня симптомы были абсолютно обычные: просто простуда, кашель. Я не верил и до сих пор не верю, — рассказал Давид корреспонденту Mash.

Он также выразил особую благодарность врачам, которые занимались его лечением. В дальнейшие планы входит чтение книг дома.

Напомним, что первыми заражёнными коронавирусом в России стали граждане Китая, которые побывали на родине. Их уже выписали в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, также отправились по домам после лечения в Казани. Берова выписали из больницы сегодня, 7 марта. Ещё несколько случаев зафиксировано в Москве и один — в Нижнем Новгороде.