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В Москве выздоровел и выписан россиянин, заразившийся коронавирусом в Италии

Сам Давид иронизирует над этим, публикуя в соцсетях фото таблички с надписью "Выход".

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Фото © Instagram / Давид Беров

В Москве выздоровел и вскоре будет выписан россиянин, который ранее заразился коронавирусом в Италии. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с этим заболеванием. Мужчина проходил лечение в инфекционной больнице № 1.

В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается, — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Информацию о выписке косвенно подтвердил и сам Давид Беров, ставший несколько дней назад первым россиянином с коронавирусом в Москве.

Доброе утро! И на случай, если я вас больше не увижу, — добрый день, добрый вечер и доброй ночи! — иронизирует он на своей странице в "Инстаграме", снабдив пост картинкой с табличкой "Выход".

А накануне выписали из больницы в Казани трёх заразившихся коронавирусом россиян с лайнера Diamond Princess.

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