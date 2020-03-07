В Москве выздоровел и выписан россиянин, заразившийся коронавирусом в Италии

В Москве выздоровел и вскоре будет выписан россиянин, который ранее заразился коронавирусом в Италии. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с этим заболеванием. Мужчина проходил лечение в инфекционной больнице № 1.

— В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается, — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Информацию о выписке косвенно подтвердил и сам Давид Беров, ставший несколько дней назад первым россиянином с коронавирусом в Москве.

— Доброе утро! И на случай, если я вас больше не увижу, — добрый день, добрый вечер и доброй ночи! — иронизирует он на своей странице в "Инстаграме", снабдив пост картинкой с табличкой "Выход".

А накануне выписали из больницы в Казани трёх заразившихся коронавирусом россиян с лайнера Diamond Princess.