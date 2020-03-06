Трёх заразившихся коронавирусом россиян с Diamond Princess выписали из больницы

Троих российских туристов, подхвативших CoViD-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы в Казани. Об этом рассказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, судно Diamond Princess поместили в карантин у берегов Японии из-за 80-летнего пассажира, который провёл на борту пять дней и вышел в порту Гонконга, где у него впоследствии был диагностирован коронавирус. После этого корабль был изолирован от внешнего мира, а всех людей на его борту начали проверять на наличие смертельного заболевания.

После обследования выяснилось, что количество заражённых на борту превышает 700 человек, из них трое россиян. Все, кого инфекция миновала, были эвакуированы по своим странам, инфицированные же остались в Японии для прохождения лечения.