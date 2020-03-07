ВОЗ призывает не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету

Если к лету коронавирус нового типа, подобно сезонному подъёму гриппа, просто исчезнет, то это станет подарком судьбы, однако, исходя из сложившейся ситуации, возлагать на это большие надежды не стоит. Так заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции.

— Нам неизвестно, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях. Мы должны признать, что он может сохраниться. Полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время, — это ложная надежда, — сказал он.

По данным организации, в настоящее время в мире зарегистрировано 98 023 случая заражения коронавирусом и 3380 погибших от вызванных им осложнений. Наиболее сложная ситуация сложилась в эпицентре распространения инфекции — китайской провинции Хубэй, где диагноз подтвердился более чем у 67 тысяч человек, а количество погибших составило 2959.

Вирус распространился более чем в 50 стран мира, самое большое число заражённых было зарегистрировано в Италии — там свыше 4,5 тысячи человек заражены, почти 200 погибли, а также в Южной Корее и Иране.

Ранее Лайф сообщал, что за прошедший день от коронавируса погибло почти 100 человек.