От коронавируса за прошедший день погибло почти 100 человек

За прошедшие сутки в мире от коронавируса умерло 99 человек, у 2873 пациентов подтвердился диагноз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент общее число выявленных случаев заболевания составляет 98 192, из них 80 711 зафиксированы на территории Китая.

В Китае за сутки умерло 30 человек, за его пределами — 69. Таким образом, летальный исход на территории КНР продолжает снижаться, однако общее число остаётся внушительным — с начала эпидемии там умерло 3045 человек. А вот во всём остальном мире вирус только набирает обороты — там погибло 335 человек.

Напомним, на данный момент наиболее серьёзная обстановка с коронавирусом в Европе зафиксирована в Италии — там свыше 4,5 тысячи человек заражены, почти 200 погибли.