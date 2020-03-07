У китайского коронавируса обнаружили первые мутации

Учёные из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения так называемым уханьским коронавирусом. Ситуация успела поменяться с начала распространения инфекции по миру. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN).

Наблюдение за 89 пациентами в Ухани показало, что у 59 больных, госпитализированных с 23 по 29 января, болезнь проявлялась не так очевидно.

У большинства пациентов, которые заболели в период с 16 по 22 января, были выявлены такие симптомы, как высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У тех, кто заболел позднее, эти симптомы были выражены слабее или вовсе отсутствовали. При этом кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди были у всех пациентов.

— Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно заражённых пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, — отметили учёные.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире зарегистрировано 98 023 случая заражения коронавирусом и 3380 погибших от вызванных им осложнений. Наиболее сложная ситуация сложилась в эпицентре распространения инфекции — китайской провинции Хубэй, где диагноз подтвердился более чем у 67 тысяч человек, а количество погибших составило 2959.

Вирус распространился более чем в 50 странах мира, самое большое число заражённых было зарегистрировано в Италии — там свыше 4,5 тысячи человек заражены, почти 200 погибли, а также в Южной Корее и Иране.