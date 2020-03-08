В Китае за минувшие сутки от коронавируса умерло 27 человек

За минувшие сутки в Китае от коронавируса умерло 27 человек, всего количество летальных исходов составляет 3097. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество заболевших увеличилось на 44 человека и достигло 80 695 жителей КНР. При этом за последние 24 часа вылечился 1661 пациент, доведя общее число выписанных из больниц до 57 065.

В Южной Корее количество заразившихся составило 7134, за последние сутки зафиксировано 367 новых случаев. Количество летальных исходов за всё время — 50, выздоровевших — 130. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учёбы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что 2019-nCoV стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о его мутации.