У жительницы Подмосковья диагностировали коронавирус

У молодой мамы из Подмосковья после возвращения из Цюриха выявили новый уханьский коронавирус. Об этом сообщили Лайфу в Минздраве Московской области.

26-летняя Антонина вернулась из Швейцарии 25 февраля. Недомогания и симптомов заражения у женщины не было, но она решила перестраховаться и 5 марта обратилась в больницу. Один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Для уточнения диагноза анализы Антонины сегодня будут направлены в лабораторию "Вектор" в Новосибирск. Тем временем женщину и её семью поместили на карантин.

— Женщина вместе с членами семьи доставлена в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, — сообщили Лайфу в Минздраве.

Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение.

За сутки в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

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