"Пьют с малых лет". Японский журналист по-своему объяснил слабое распространение коронавируса в России

На фоне многих других стран в таком огромном государстве, как Россия, зарегистрировано очень мало случаев заболевания коронавирусом — меньше 20. Японский журналист Макото Хасэгава по-своему объяснил это. Он решил, что россияне не болеют вирусом, потому что якобы пьют водку с малых лет.

Поводом для этого стала находка журналиста. Он рассказал, что из-за дефицита антисептиков в одной из аптек увидел инструкцию по изготовлению этого средства в домашних условиях. Якобы нужно смешать крепкий алкоголь с водой и прокипятить. Тогда пазл в его голове и сложился.

— Прочитав в магазине инструкцию по приготовлению антисептика в домашних условиях, я понял следующее: во-первых, водка обладает антисептическими свойствами; во-вторых, русские пьют водку с малых лет; в-третьих, в России, где любят водку, обладающую антисептическими свойствами, людей заражается мало. Такая трёхступенчатая логика, — написал он в своей статье.

Хасэгава подчеркнул, что никого не призывает бежать в магазин за водкой, потому что чрезмерное употребление алкоголя лишь вредит здоровью, но тем не менее он абсолютно уверен, что именно крепкий алкоголь не даёт россиянам заболеть. Журналист выразил надежду, что на основе водки учёные создадут действенное лекарство против коронавируса, захватившего уже более 70 стран.

Напомним, ранее в России из больницы был выписан мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. За минувшие сутки в России зафиксировано лишь пять новых случаев заражения. Один из них — у жительницы Подмосковья, она госпитализирована вместе с членами семьи.

Всего же в мире уже более ста тысяч заболевших. Большинство их них, а это жители Китая, уже выздоровели.