"Своих не бросаем". Байкеры и группа IOWA поддержали "запертых" на карантин студентов

Видео с места Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Санкт-Петербурге поддержать студентов, находящихся на карантине в общежитии, приехали байкеры и музыкальная группа IOWA. Вторые устроили перед крыльцом здания полноценный концерт.

Акция солидарности под лозунгом "Петербург своих не бросает" прошла возле общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова. На несколько часов двор возле дома по адресу: проспект Просвещения, 45 наполнился сотнями петербуржцев, а "запертые" на карантин студенты наблюдали за происходящим с балконов.

Ранее сегодня поддержать студентов призвал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На своей странице "ВКонтакте" градоначальник подчеркнул, что в такой непростой период им как никогда нужна поддержка.

Напомним, общежитие СЗГМУ им. Мечникова находится под карантином с 4 марта после того, как из него госпитализировали итальянского студента с подозрением на коронавирус.

Вчера из больницы был выписан мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. А всего за прошлые сутки в России зафиксировано лишь пять новых случаев заражения. Один из них — у жительницы Подмосковья, она была госпитализирована вместе с членами семьи. Также сегодня в Казани из-под карантина были выписаны пассажиры "коронавирусного" лайнера Diamond Princess.

Несмотря на огромную площадь России, в стране в общем было зафиксировано менее 20 случаев заражения коронавирусом. В соседнем Китае, откуда и начала расходиться новая зараза, их больше 80 тысяч, но большинство уже выздоровели. Также большое количество заболевших было зарегистрировано в Италии, Иране и Южной Корее, и их число продолжает расти с каждым днём.