Проректор медицинского университета в Петербурге рассказал о карантине в общежитии

С 4 марта в общежитии СЗГМУ им. Мечникова в связи с госпитализацией итальянского студента с подозрением на коронавирус ввели карантин. Проректор по науке и инновационной деятельности университета Алексей Силин рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как проходит изоляция.

Он отметил, что студент вернулся из Милана 29 февраля, а 2 марта его доставили в Боткинскую больницу. На учёбу молодой человек сходить не успел, но наверняка общался с другими проживающими в общежитии. Сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют круг его контактов. Пациент чувствует себя хорошо.

— Вода и питание завезены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют процедуру доставки питания, чтобы исключить возможность заражения. Питание привозится на машинах в одноразовой посуде, — рассказал Силин.

В общежитии организовали специальную шлюзовую систему, чтобы доставщики еды не контактировали с людьми, которые работают в зоне обсервации.

Карантин в общежитии объявили на 14 дней, каждому студенту три раза в день измеряют температуру. Все находящиеся в изоляции будут учиться дистанционно.

Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом в России.