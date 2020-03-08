В Казани из-под карантина отпустили пассажиров лайнера Diamond Princess

В Казани из инфекционной больницы выписали всех находившихся на карантине пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, на момент выписки все пациенты чувствовали себя хорошо и были отправлены по домам. Он также выразил благодарность врачам, которые работали и наблюдали за пассажирами во время карантина.

— 23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Напомним, эвакуированные россияне с борта "коронавирусного" лайнера прибыли в Казань на двухнедельный карантин 23 февраля. Жители города поддерживали пациентов салютом и передавали различные подарки.

Также ранее из больницы был выписан мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. А за прошлые сутки в России зафиксировано лишь пять новых случаев заражения. Один из них — у жительницы Подмосковья, она была госпитализирована вместе с членами семьи.