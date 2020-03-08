Москвичам рассказали, как защититься от коронавируса

Москвичам рассказали, как обезопасить себя от коронавируса и что делать в случае появления первых симптомов заболевания. Специалисты пояснили, что из себя представляет инфекция, как происходит заражение, а также ответили на большинство вопросов, связанных с профилактикой и лечением CoViD-19. Информацию опубликовал Департамент здравоохранения Москвы.

Жителям столицы напомнили, что заболевание передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Специалисты также рассказали, что в первую очередь за медицинской помощью необходимо обратиться тем, кто недавно вернулся из стран, где распространяется коронавирус. Перечень этих стран также опубликован на сайте.

Однако наиболее полную информацию Департамент предоставил об обязательном карантине, под который помещают москвичей с подозрением на болезнь. Специалисты разъяснили, где будут находиться пациенты, что им можно будет делать в изолированном боксе и чем полноценный карантин отличается от самоизоляции.

Напомним, ранее из больницы был выписан мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. А за прошлые сутки в России зафиксировано лишь пять новых случаев заражения. Один из них — у жительницы Подмосковья, она была госпитализирована вместе с членами семьи. Также сегодня в Казани из-под карантина были выписаны пассажиры "коронавирусного" лайнера Diamond Princess.

Отметим, что в России, несмотря на её размеры, в общем менее 20 случаев заражения коронавирусом. В соседнем Китае, откуда и начала расходиться новая зараза, их больше 80 тысяч, но большинство уже выздоровели. Также много заболевших в Италии, Иране, Южной Корее.