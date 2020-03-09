В Китае рассказали, когда эпидемия коронавируса пойдёт на спад

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Такое мнение выразил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает газета Шенмин шибао.

— Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая. — Прим. Лайфа) на импорт, — полагает Чжун Наньшань.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека.

Что касается России, то накануне оперативный штаб сообщил, что в стране зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".