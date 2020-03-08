Идёт семимильными шагами. Уже в 101 стране мира зафиксирован коронавирус

В мире 101 страна в настоящий момент заражена коронавирусом. Такие данные следуют из отчёта Всемирной организации здравоохранения за 8 марта.

За последние 24 часа случаи инфицирования зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего в мире насчитывается 105 586 заболевших (80 859 в Китае), за минувшие сутки зафиксировано 3656 новых случаев (46 в Китае). В КНР умерло уже 3100 человек, а за её пределами — более 400, первая смерть сегодня зафиксирована в Египте, там умер гражданин Германии.

Количество инфицированных в России составляет всего 17 человек. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странны. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".