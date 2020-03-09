За сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека

Также два первых случая заражения были зафиксированы в Албании.

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось на 22 человека и достигло 3119, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За минувшие сутки заразилось ещё 40 человек, общее число больных в КНР составило 80 735 человек. При этом выздоровело 1535, а всего инфекцию победило 58 600 пациентов.

В Южной Корее, по данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения страны, было зарегистрировано 248 новых случаев заболевания, всего инфицированными считаются 7382 человека, число погибших достигло 51. Из больниц выписано в общей сложности 166 человек.

Также два первых случая заболевания зафиксированы в Албании, сообщает Reuters. Признаки болезни проявились у отца и сына, приехавших из Италии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, они находятся в стабильном состоянии и не имеют осложнений.