За сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось на 22 человека и достигло 3119 человек, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За минувшие сутки заразилось ещё 40 человек, общее число больных в КНР составило 80 735 человек. При этом выздоровело 1535, а всего инфекцию победило 58 600 пациентов.

В Южной Корее, по данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения страны, было зарегистрировано 248 новых случаев заболевания, всего инфицированными считаются 7382 человека, число погибших достигло 51. Из больниц выписано в общей сложности 166 человек.

Также два первых случая заболевания зафиксированы в Албании, сообщает Reuters. Признаки болезни проявились у отца и сына, приехавших из Италии. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, они находятся в стабильном состоянии и не имеют осложнений.

Напомним, CoViD-2019 распространился уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек.