В Италии вспыхнули тюремные бунты из-за коронавируса

В течение суток в 27 тюрьмах Италии вспыхнули бунты. Первым пенитенциарным учреждением, где начались беспорядки, стала тюрьма в Модене. Заключённые, с одной стороны, были недовольны введёнными на них ограничениями для профилактики заражения коронавирусом нового типа. В частности, был введён временный запрет на встречи с родственниками. С другой — они требовали предоставить гарантии защиты от инфекции.

В результате начавшихся беспорядков в Модене погибло шесть человек. По предварительным данным, как минимум у половины из них смерть наступила в результате передозировки наркотических препаратов, которые были похищены из лазарета во время бунта. Ещё один человек задохнулся продуктами горения во время поджога тюрьмы.

После восстания в Модене заключённые других итальянских тюрем выступили с аналогичными претензиями к властям и также начали захватывать пенитенциарные учреждения. В Милане и Риме осуждённые смогли пробраться на крыши некоторых корпусов тюрем. Там они разместили самодельные транспаранты из простыней со своими требованиями. В тюрьме города Фоджа была осуществлена успешная попытка побега. По данным издания La Repubblica, примерно 50 осуждённым удалось сбежать. 36 беглецов вскоре были пойманы полицией, местоположение остальных не установлено. Для подавления беспорядков в тюрьме города Палермо была привлечена армия.

Напомним, в Италии находится крупнейший очаг заражения коронавирусом в Европе. По последним данным, число заболевших превысило девять тысяч человек, 463 пациента скончались. Как сообщал Лайф, из-за CoViD-2019 в Италии ограничили въезд и выезд в северные и центральные провинции.