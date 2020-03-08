В Италии из-за коронавируса ограничили въезд и выезд в северные и центральные провинции

Итальянские власти решили бороться с коронавирусом жёсткими методами. Как сообщается на сайте правительства страны, премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий передвижение на территории Ломбардии и 14 провинций, включая области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето, находящиеся на севере и частично в центре Италии.

Отмечается, что въезд и выезд на территории будет разрешён лишь в исключительных случаях.

Работа различных учреждений также подвергнется ограничениям. Так, в стране будут закрыты музеи, галереи и другие места проведения культурно-массовых мероприятий.

Общее количество заражённых в Италии достигло отметки 5,8 тысячи человек. При этом за сутки появилось 1,2 тысячи новых инфицированных. Смертельных случаев зафиксировано 223 (36 новых за сутки). В стране находится крупнейший в Европе очаг заражения, а больше заболевших лишь в Китае, ставшем центром распространения вируса.

Ранее Лайф сообщал, что в Италии все спортивные мероприятия будут проходить без болельщиков до 3 апреля.