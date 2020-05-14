Инфекционист предупредила о риске заражения коронавирусом при ношении перчаток

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова предупредила, что коронавирусную инфекцию можно подхватить даже при использовании перчаток, если потрогать ими лицо.

— Самое главное, чтобы минимальным был контакт. Вы же понимаете, если вы перчатки носите, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза, — объяснила она в интервью Пятому каналу.

Инфекционист также отметила, что человек сам выбирает, носить ему одноразовые или многоразовые защитные средства, главное, чтобы они не стали рассадником заразы.

Если выбор пал на резиновые перчатки, то их нужно выбросить сразу же по приходе домой. Тканевые после каждого посещения улицы необходимо стирать в воде с мылом и желательно гладить. Также они не должны носиться постоянно.