The New York Times отказалась опровергать публикацию о коронавирусе в России

Газета The New York Times не видит оснований опровергать статью о занижении уровня смертности от коронавирусной инфекции в России, как того требует МИД РФ. Об этом сообщила ТАСС вице-президент по коммуникациям компании Даниэль Роудс Хэ.

— Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов, — отметила она.

Вице-президент добавила, что приведённые в статье факты не оспариваются официальными источниками.