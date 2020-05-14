The New York Times отказалась опровергать публикацию о коронавирусе в России

Газета The New York Times не видит оснований опровергать статью о занижении уровня смертности от коронавирусной инфекции в России, как того требует МИД РФ. Об этом сообщила ТАСС вице-президент по коммуникациям компании Даниэль Роудс Хэ.
— Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов, — отметила она.
Вице-президент добавила, что приведённые в статье факты не оспариваются официальными источниками.
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Ранее МИД РФ подготовил письма в редакции американских газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованные фейк-новости о коронавирусе в России.