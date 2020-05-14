Школьники смогут сдать столько предметов по ЕГЭ, сколько нужно для поступления

Учащиеся 11-х классов смогут сдать то количество предметов по ЕГЭ, которое необходимо им для поступления в вуз. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что обычно выпускники выбирают ещё два предмета помимо русского языка согласно требованию выбранного учебного заведения, поэтому слова замминистра просвещения Дмитрия Глушко были истолкованы неверно.
Кравцов добавил, что будущим абитуриентам обязательно придётся писать ЕГЭ, при этом вузы сами утверждают перечень на ту или иную специальность, поэтому школьники имеют право сдать любое число предметов по своему желанию.
Напомним, накануне стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Пока даты не уточняются. При этом сдавать экзамен будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, а тем же, кто этого не планирует, оценки в аттестат выставят по итогам года. Кроме того, в Минобрнауки допускают, что ЕГЭ может пройти дистанционно.