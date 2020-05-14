Школьники смогут сдать столько предметов по ЕГЭ, сколько нужно для поступления

Напомним, накануне стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Пока даты не уточняются. При этом сдавать экзамен будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, а тем же, кто этого не планирует, оценки в аттестат выставят по итогам года. Кроме того, в Минобрнауки допускают, что ЕГЭ может пройти дистанционно.