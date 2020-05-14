"Нам извиниться за подвиг народа?" Украинцы из Турции оскорбились на заявление посла о песне "Катюша"

— Я гражданка Украины, живу в Аланье уже почти пять лет. И я совершенно не согласна с послом и считаю, что именно он оскорбил чувства миллиона украинцев, чьи деды и прадеды пали на полях сражения во имя мира во всём мире.

Мария Козел