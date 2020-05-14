"Нам извиниться за подвиг народа?" Украинцы из Турции оскорбились на заявление посла о песне "Катюша"

Живущие в турецкой Аланье украинцы возмутились заявлению посла страны Андрея Сибихи, который раскритиковал муниципальные власти за поддержку передвижного концерта в честь Дня Победы. Горожане выразили благодарность мэру города Адему Мурату Юджелю за возможность проведения такой акции и резко высказались в адрес дипломата.
Бурное обсуждение началось под постом главы местной ассоциации русской культуры Екатерины Гюндюз в "Фейсбуке", именно она была организатором концерта.
— Я гражданка Украины, живу в Аланье уже почти пять лет. И я совершенно не согласна с послом и считаю, что именно он оскорбил чувства миллиона украинцев, чьи деды и прадеды пали на полях сражения во имя мира во всём мире.
Мария Козел
Сама Гюндюз выразила благодарность главе муниципалитета и призвала сказать ему спасибо за возможность проведения концерта на разных языках, на что весьма охотно откликнулись пользователи.
— Большое спасибо за поддержку идеи об организации передвижного концерта в День Победы! Я очень рада за моих соотечественников, которые вдали от родины смогли хотя бы в песнях прожить чувство единения со своим народом.
Ольга Гуртяк
Глава ассоциации русской культуры добавила, что русские и украинцы — братские народы, у которых одно прошлое и одна Победа.
— Я гражданка Украины, уважающая людей из разных стран, в частности из России, презираю людей, которые пытаются навязывать нам всякую ерунду, выставляют народ Украины нацистами и дебилами, которые забыли историю, настоящую историю.
Алёна Коваленко
Гюндюз отметила, что спекулятивное заявление Сибихи о том, что украинские туристы перестанут посещать Турцию, получило широкий резонанс в средствах массовой информации. Комментаторы поддержали мнение Екатерины и выразили недовольство поведением посла.
— Респект мэру Аланьи за эту акцию... и уважение всему турецкому народу!!! А украинцы как ездили в Турцию, так и будут ездить. Посла забыли спросить!
Натали
— Шок... Кого оскорбили? Чем? Может, ещё и посла тут отметить и извиниться лично за то, что помним подвиг нашего народа и не разделяем на русских и украинцев наших предков, а кланяемся и чтим...
Татьяна Волошина
Ранее генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову соотечественники раскритиковали за поздравление с Днём Победы песней российского певца Льва Лещенко.