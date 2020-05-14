Историк рассказал о последней европейской битве Второй мировой войны

30 тысяч немцев и их союзников пытались прорваться к войскам США, чтобы не попасть в плен к советским солдатам.

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал о ходе Полянской битвы, которую принято считать последней в Европе во Второй мировой войне.

Полянская битва состоялась 14–15 мая 1945 года близ местечка Поляна на территории Югославии. 30 тысяч солдат фашистской Германии и их союзников сошлись в сражении с бойцами Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии.

— Советские офицеры, инструкторы и подпольщики во время войны переправлялись на территорию Югославии в партизанские отряды, где обучали союзников, создавали и совершенствовали военную структуру Народно-освободительной армии Югославии. Это помогло одержать победу в Полянской битве, — цитирует историка РИА "Новости".

Буранов добавил, что после того, как немецкие солдаты были разбиты югославскими партизанами, генерал-полковник Александр Лёр 9 мая подписал акт о безоговорочной капитуляции подконтрольной ему группировки войск.

Однако не все войска подчинились ему. 14 мая солдаты и коллаборационистские националистические формирования попытались прорваться в сектор оккупации американских войск на территорию Австрии и Северной Италии, чтобы сдаться им, а не советским или югославским солдатам. Суммарно эта группировка, по словам Буранова, составляла 30 тысяч человек. Такая численность была возможна из-за националистических и ультраправых движений, которые немцы создавали на территории Югославии.

Кроме того, в годы войны с немцами сотрудничали представители сербских четников и националисты-усташи из Хорватии, а в Словении под эгидой нацистской Германии были созданы коллаборационистские формирования — Словенское домобранство. Они были хорошо обучены и вооружены немецкой стороной, большинство этих людей были соучастниками военных преступлений и этнических чисток.

Однако даже это не помогло немцам. Югославские партизаны, ждавшие группы соперника на дорогах, отказались предоставить свободный проход для отхода на запад. Полная победа в ходе боёв была достигнута после того, как на помощь солдатам Югославии подоспели силы западных союзников на танках, в результате чего немецкие силы начали складывать оружие и разбегаться.

После Полянской битвы произошло ещё несколько столкновений с участием разгромленных фашистских формирований, но именно этот бой, по словам историка, считается последним на территории Европы в истории Второй мировой войны.