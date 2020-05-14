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В Хабаровском крае потушили горевший пять дней склад древесных отходов

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

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В Хабаровском крае ликвидирован пожар на складе отходов деревообрабатывающей промышленности, об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в посёлке Лесозавод-20 Советско-Гаванского района на территории коммерческого предприятия поступило в экстренные службы днём 9 мая, пожару был присвоен второй ранг сложности.

В ликвидации происшествия принимало участие 36 человек и 12 единиц техники. Их усилия осложнялись большой площадью горения — около двух тысяч квадратных метров — и очагами тления в глубине, спасателям пришлось разгребать опилки, чтобы залить их водой.

Причиной возгорания предварительно названо неосторожное обращение с огнём, в отношении руководителей предприятия возбуждено административное производство.

Ранее на юге Москвы после хлопка возник пожар в 22-этажном доме.

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