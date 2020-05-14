В Хабаровском крае потушили горевший пять дней склад древесных отходов

В Хабаровском крае ликвидирован пожар на складе отходов деревообрабатывающей промышленности, об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в посёлке Лесозавод-20 Советско-Гаванского района на территории коммерческого предприятия поступило в экстренные службы днём 9 мая, пожару был присвоен второй ранг сложности.

В ликвидации происшествия принимало участие 36 человек и 12 единиц техники. Их усилия осложнялись большой площадью горения — около двух тысяч квадратных метров — и очагами тления в глубине, спасателям пришлось разгребать опилки, чтобы залить их водой.

Причиной возгорания предварительно названо неосторожное обращение с огнём, в отношении руководителей предприятия возбуждено административное производство.