Более 25 человек погибло при вооружённом столкновении в Судане

قتل اليوم قائد قوات الدعم السريع المقدم شيرية بقطاع كادقلي من قبل قبيلة النوبة (انغولو) و اتنين فرد بعد اشتباك دام لي 4 ساعات بين انغولو و البقارة pic.twitter.com/YZZoQfKk6Z — @Mos3b (@Mos3b_A_) May 13, 2020

На юго-западе Судана, в провинции Южный Кордофан, произошли вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере 26 человек, ещё 19 пострадали, сообщает издание Al-Sudani со ссылкой на заявление представителя вооружённых сил страны Абдаллы аль-Башира.

Причиной инцидента, по словам аль-Башира, стали торговля оружием и конфликт вокруг денег. Столкновения начались на рынке города Кадугли. При этом представитель отметил, что они не носят межплеменной характер, а расследованием случившегося займётся специальная комиссия.