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Более 25 человек погибло при вооружённом столкновении в Судане

Причиной конфликтов стали торговля оружием и спор вокруг денег.

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На юго-западе Судана, в провинции Южный Кордофан, произошли вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере 26 человек, ещё 19 пострадали, сообщает издание Al-Sudani со ссылкой на заявление представителя вооружённых сил страны Абдаллы аль-Башира.

Причиной инцидента, по словам аль-Башира, стали торговля оружием и конфликт вокруг денег. Столкновения начались на рынке города Кадугли. При этом представитель отметил, что они не носят межплеменной характер, а расследованием случившегося займётся специальная комиссия.

Ранее Лайф сообщал, что на премьер-министра Судана было совершено покушение.

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