Учёные: Герпес вызывает болезнь Альцгеймера

Казалось бы, безобидный герпес может стать причиной развития болезни Альцгеймера, заявили учёные из американского Университета Тафтса. Сообщается, что с помощью трёхмерного моделирования они воссоздали ткани человеческого мозга из стволовых клеток, а затем внедрили в них вирус простого герпеса первого типа — ВПГ-1.
Заражение привело к появлению всех основных признаков тяжёлого и практически неизлечимого пока расстройства: воспалению и гибели нейронов, а также образованию так называемых амилоидных бляшек — белковых структур, которые вызывают патологические изменения в мозге. Их роль в болезни Альцгеймера широко известна.
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Исследователи подчеркнули, что в рамках этого эксперимента использованы клетки без каких-либо генетических мутаций, а это означает, что слабоумие может грозить и людям без наследственной предрасположенности к нему.
Наша модель с использованием нормальных нейронов позволяет нам показать, что одного вируса герпеса достаточно для индукции фенотипов болезни Альцгеймера
Дана Кэрнс
Ведущий автор исследования
Отмечается, что учёные также лечили заражённые ткани противовирусным препаратом валацикловиром, и он оказался эффективен. По мнению исследователей, их работа меняет представления о болезни Альцгеймера и может помочь найти новые способы борьбы с ней. Они напомнили, что ранее другие специалисты уже установили связь вирусов с этим недугом.