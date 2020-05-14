Учёные: Герпес вызывает болезнь Альцгеймера

Казалось бы, безобидный герпес может стать причиной развития болезни Альцгеймера, заявили учёные из американского Университета Тафтса. Сообщается, что с помощью трёхмерного моделирования они воссоздали ткани человеческого мозга из стволовых клеток, а затем внедрили в них вирус простого герпеса первого типа — ВПГ-1.

Заражение привело к появлению всех основных признаков тяжёлого и практически неизлечимого пока расстройства: воспалению и гибели нейронов, а также образованию так называемых амилоидных бляшек — белковых структур, которые вызывают патологические изменения в мозге. Их роль в болезни Альцгеймера широко известна.

Исследователи подчеркнули, что в рамках этого эксперимента использованы клетки без каких-либо генетических мутаций, а это означает, что слабоумие может грозить и людям без наследственной предрасположенности к нему.

Наша модель с использованием нормальных нейронов позволяет нам показать, что одного вируса герпеса достаточно для индукции фенотипов болезни Альцгеймера Дана Кэрнс Ведущий автор исследования