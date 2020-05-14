"В каждый дом придёт". Врач обратился к людям, отрицающим существование коронавируса

Коронавирусная инфекция в ближайшем будущем, вероятно, придёт в каждый дом. То, что некоторых людей ещё никак не коснулась тема заболевания, не значит, что его не существует. Это отметил главный внештатный инфекционист Управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов, обращаясь к так называемым коронавирусным, или CoViD-диссидентам, которые не верят в существование или распространение коронавируса.

— Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро, возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придёт CoViD-19, — сказал в интервью РИА "Новости" врач.

Георгий Сапронов предложил всем сомневающимся в существовании коронавируса лично убедиться в обратном, отправившись в больницы работать волонтёрами.

— Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в "грязную зону" и надевает костюм, проводит там минимум восемь часов, я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать, — отметил врач.