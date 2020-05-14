Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения в деятельности Минздрава Дагестана

Недостаток лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты, длительные сроки ожидания КТ-исследований, а также организация работы перепрофилированных медучреждений для пациентов с коронавирусом, которая находится не на должном уровне, — эти и другие проблемы и нарушения выявил Росздравнадзор в ходе анализа деятельности Минздрава Дагестана.

— В период с седьмого по восьмое мая был проведён анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан и подведомственных ему медицинских организаций. Основной проблемой региона является недостаточное количество тестирований населения на CoViD-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов, — говорится на сайте ведомства.

Также в ведомстве подчеркнули, что наблюдаются проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью и отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода.