Академик не исключил нетрадиционный путь вакцинации от коронавируса в России

Академик РАН Сергей Колесников считает, что в России возможен нетрадицонный (военный) путь вакцинации от коронавирусной инфекции, при котором первым делом будут прививать тех, кто находится в зоне риска.

— В этом случае начнут прививать не всё население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни, — цитирует академика "Парламентская газета".

Если этот сценарий будет выбран, граждан начнут прививать осенью или в преддверии зимы, отметил Колесников. Он напомнил, что в режиме чрезвычайной ситуации действует особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, однако добавил, что в России нет закона о насильственной вакцинации, поэтому выбор будет стоять перед каждым человеком.

При выборе стандартного пути ожидания вакцины она может появиться лишь в конце 2020-го — начале 2021 года. Академик отметил, что среди множества вариантов нужно будет выбрать наиболее конкурентное лекарство.

Общее число выявленных случаев CoViD-19 в России составляет 242 271. Число жертв за весь период борьбы с CoViD-19 достигло отметки в 2212, выздоровело 48 003 человека.