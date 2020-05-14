Академик не исключил нетрадиционный путь вакцинации от коронавируса в России

Академик РАН Сергей Колесников считает, что в России возможен нетрадицонный (военный) путь вакцинации от коронавирусной инфекции, при котором первым делом будут прививать тех, кто находится в зоне риска.
— В этом случае начнут прививать не всё население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни, — цитирует академика "Парламентская газета".
Если этот сценарий будет выбран, граждан начнут прививать осенью или в преддверии зимы, отметил Колесников. Он напомнил, что в режиме чрезвычайной ситуации действует особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, однако добавил, что в России нет закона о насильственной вакцинации, поэтому выбор будет стоять перед каждым человеком.
При выборе стандартного пути ожидания вакцины она может появиться лишь в конце 2020-го — начале 2021 года. Академик отметил, что среди множества вариантов нужно будет выбрать наиболее конкурентное лекарство.
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