Укус с последствиями. Что такое страховка от клещей и какие у неё нюансы

Наконец-то в России завершился общий режим нерабочих дней, в ряде регионов даже сняли ограничения на занятие спортом в парках и скверах, и, само-собой, дачники, везде, где это только возможно, решили наверстать упущенные дни начала огородно-шашлычного сезона. Но на пригородных участках, огородах, в парках и скверах их поджидает новая напасть - клещи. Страховщики сразу же отреагировали и начали предлагать сезонный продукт - страхование всех членов семьи и домашних животных от укусов клещей. Но имеет ли смысл приобретать такую страховку и от чего она защищает? Лайф проанализировал страховые договоры всех крупнейших компаний.

Запасайтесь бумагой

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Стоимость страхового полиса у различных страховщиков примерно одинакова и составляет от 300 до 600 рублей, а их тексты так похожи, что создается впечатление, что страховщики просто списывали друг у друга условия продукта. В основном разница в списке лечебных учреждений, в которые клиент сможет обратится за помощью в случае укуса паразита. Итак, очевидно, что главное, от чего должна защищать страховка, это не сам укус клеща, а болезни, которые переносят эти существа, ведь из-за их укусов есть риск заразиться прежде всего энцефалитом. Страховые компании при продаже продукта указывают, что страховка включает в себя покрытие расходов, связанных с необходимыми исследованиями и, в случае неблагоприятной ситуации - лечением от последствий укуса.

Как всегда, проблемы с получением страхового возмещения возникают из-за того, что застрахованный не выполнил одну из ряда формальностей. Если вы застраховались и после обратились к врачу, то надо не забыть выполнить следующее. Во-первых: вовремя сообщить страховой компании о своём страховом случае. Как правило, это необходимо сделать в течении 3-4 дней после укуса. Не после получения результатов исследования, а именно после укуса. При этом, если вы сразу не обратились за медпомощью и пропустили срок сообщения - выплата по страховке вам скорее всего не светит.

Во-вторых: обращаться по поводу укуса клеща нужно только в те медицинские учреждения, которые одобрены страховой компанией. Поэтому прежде, чем купить полис, просмотрите список этих учреждений - будет ли удобно вам обращаться именно туда. А также надо не забыть получить у врачей: договор на оказание услуг, лицензию, акт проведенных манипуляций и счёт за эти услуги, обязательно с кассовым чеком. Плюс ещё рецепт на лекарства, товарные и кассовые чеки ко всем выписанным препаратам.

Без этого набора бумаг страховая компания не сможет выполнить свой регламент и вычислить сумму, причитающуюся к выплате, а значит, никакой выплаты не будет.

А как же обычный полис ОМС?

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Многие россияне уже имеют опыт взаимодействия со страховыми компаниями и поэтому не спешат покупать страховки, справедливо полагая, что для получения возмещения требуется собрать и заполнить столько “бумажек”, что после этого есть риск лечиться уже от “нервного срыва”. Тем более, что согласно статье 35 закона № 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” помощь при укусе клеща должна оказывается любому гражданину по его полису ОМС.

И действительно, при обращении в поликлинику или травмпункт - осмотр пациента и снятие клеща выполняются бесплатно, при этом сами медучреждения за каждого пролеченного пациента получают выплату из Фонда обязательного медицинского страхования.

Но есть один подвох: в большинстве лечебных учреждений настаивают, что для того, чтобы точно установить, нужно ли лечение, вначале надо провести исследование клеща, а оно платное. Стоимость анализа на два основных заболевания — энцефалит и боррелиоз примерно 1500-2000 рублей. Если клещ оказался заразным – положена бесплатная профилактика иммуноглобулином.

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Известны случаи, когда в медучреждениях говорят, что, мол, бесплатного иммуноглобулина у них мало, так как он закупается для нужд “пациентов от страховых компаний”, в этом случае надо помнить, что каждый гражданин РФ, у которого есть полис ОМС - тоже “пациент от страховой компании”. И в случае отказа или задержки в бесплатной профилактике необходимо обращаться в компанию, которая указана в вашем полисе ОМС и в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), и тогда ваше лечебное учреждение гарантировано найдет достаточное количество иммуноглобулина.

Самая лучшая страховка от клеща

Получается, что в любом случае клещ угрожает кошельку: либо покупать страховку, либо в случае укуса платить за исследование? Вариант не платить и при этом не боятся клещевых укусов есть.

Согласно приказу № 125-н Минздрава РФ от 21.03.2014 прививка от клещевого энцефалита входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это означает, что прививки гражданам в случае их своевременного обращения должны быть сделаны в обязательном порядке, и они бесплатны. При этом заверение, что они положены, только жителям тех регионов, где высокий риск заболевания клещевым энцефалитом - это отговорки. На самом деле соответствующую прививку может получить любой гражданин РФ, имеющий полис ОМС в "своей" поликлинике.