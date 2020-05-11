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Президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Кто и как может получить кредит под 2 процента

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения и бизнеса. Кто сможет получить льготный кредит и на каких условиях.

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Фото © Shutterstock

Пострадавшие от эпидемии коронавируса предприятия смогут получить кредит под два процента годовых. Взять его можно будет для выплаты зарплаты. Срок выплаты — до апреля 2021 года.

Если предприятие за это время сохранит занятость сотрудников на уровне 90 процентов, то вся сумма кредита и процентов по нему будет погашена государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80 процентов, то государство покроет половину суммы.

Напомним, что ранее уже был приняты меры по поддержке бизнеса. В частности, были введены зарплатные кредиты под ноль процентов, а также прямая безвозмездная помощь в размере МРОТ.

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