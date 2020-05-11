Президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Кто и как может получить кредит под 2 процента

Пострадавшие от эпидемии коронавируса предприятия смогут получить кредит под два процента годовых. Взять его можно будет для выплаты зарплаты. Срок выплаты — до апреля 2021 года.

Если предприятие за это время сохранит занятость сотрудников на уровне 90 процентов, то вся сумма кредита и процентов по нему будет погашена государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80 процентов, то государство покроет половину суммы.