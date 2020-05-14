Кардиохирург Лео Бокерия объяснил вред плотного завтрака и пользу позднего ужина

Академик РАН, кардиохирург Лео Бокерия рассказал, какой вред может нанести организму человека плотный завтрак.

— Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать, — приводит слова Бокерии Пятый канал.

Сам врач утром питается легко. Он встаёт в 05:45 и ест творог, приготовленный женой. При этом во время операций кардиохирург также не отвлекается на приёмы пищи, а после них употребляет только фрукты и опять же творог.

Академик уточнил, что не согласен с фразой "ужин отдай врагу". Бокерия отметил, что подсмотрел такой режим у американских коллег, которые приходят домой к семи вечера, плотно ужинают, а затем занимаются спортом. Сам врач возвращается домой в восемь вечера, и только тогда для него "начинается еда".