В Федерации профсоюзов объяснили, за что могут уволить работника на удалёнке

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что работодатель может уволить сотрудника в режиме удалённой работы за грубые нарушения, к примеру за растрату средств, доверенных ему.

— Невозможно уволить человека, если он находится на удалённой работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя, — приводит слова Шмакова радио Sputnik.

Глава федерации уточнил, что если сотрудник не выполнит какие-то порученные ему задания, то последуют санкции, прописанные в Трудовом кодексе. Но в теории, находясь дома, работник не может совершить грубое нарушение, такое как прогул или пьянство, за которое увольнение последует сразу. Также речь не идёт и о растрате, за исключением случаев, когда сотруднику доверено управлять средствами онлайн.

По словам Шмакова, удалённая работа в ближайшем будущем вряд ли вытеснит традиционный вид занятости, поскольку она не так эффективна. При этом он уточнил, что существуют профессии, которые хорошо подходят для удалёнки.