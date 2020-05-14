В Федерации профсоюзов объяснили, за что могут уволить работника на удалёнке

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что работодатель может уволить сотрудника в режиме удалённой работы за грубые нарушения, к примеру за растрату средств, доверенных ему.
— Невозможно уволить человека, если он находится на удалённой работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя, — приводит слова Шмакова радио Sputnik.
Глава федерации уточнил, что если сотрудник не выполнит какие-то порученные ему задания, то последуют санкции, прописанные в Трудовом кодексе. Но в теории, находясь дома, работник не может совершить грубое нарушение, такое как прогул или пьянство, за которое увольнение последует сразу. Также речь не идёт и о растрате, за исключением случаев, когда сотруднику доверено управлять средствами онлайн.
По словам Шмакова, удалённая работа в ближайшем будущем вряд ли вытеснит традиционный вид занятости, поскольку она не так эффективна. При этом он уточнил, что существуют профессии, которые хорошо подходят для удалёнки.
Ранее Лайф сообщал, что российский агрохолдинг позвал на работу уволенных стюардесс.