СМИ: Стали известны даты ближайших российских пусков на МКС

Непилотируемый пуск ракеты "Союз-2-1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-15" на борту состоится с космодрома Байконур 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Кроме того, на 14 октября запланирован пуск ракеты с кораблём "Союз МС-17", а также тремя членами экипажа. В его состав войдут два российских космонавта и один американский астронавт. За это место США заплатят более 90 миллионов долларов.