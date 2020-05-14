На Чукотке обнаружили тела двух мальчиков, ушедших из дома на прогулку

Двух братьев шести и семи лет обнаружили мёртвыми в посёлке Беринговский на Чукотке. Об этом сообщает информационное агентство "Чукотка".

12 мая ребята отправились гулять, а когда вечером того же дня не вернулись домой, их родители забили тревогу. Пропавших искала полиция, сотрудники Росгвардии и волонтёры, всего 59 человек.

Тела погибших — шестилетнего Ильи Р. и семилетнего Алексея Р. — были обнаружены под слоем снега недалеко от дома. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.