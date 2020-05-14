За сутки коронавирус выявлен менее чем у десяти тысяч россиян

В России за прошедшие сутки CoViD-19 обнаружили ещё у 9974 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245.

Данные © Оперативный штаб

За сутки у 4049 (40,6%) человек коронавирус выявлен без клинических проявлений болезни. Скончалось за сутки 93 человека, общее число жертв выросло до 2305. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек, а в целом — 53 530 человек.

Больше всего заражённых выявили в Москве (4712). Также среди лидеров по числу заболевших Подмосковье (918) и Санкт-Петербург (460).