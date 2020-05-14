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За сутки коронавирус выявлен менее чем у десяти тысяч россиян

В последнее время наблюдается стабильная ситуация с приростом новых случаев — резких скачков не наблюдается, второй день подряд отмечается снижение.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

В России за прошедшие сутки CoViD-19 обнаружили ещё у 9974 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245.

Данные © Оперативный штаб

За сутки у 4049 (40,6%) человек коронавирус выявлен без клинических проявлений болезни. Скончалось за сутки 93 человека, общее число жертв выросло до 2305. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек, а в целом — 53 530 человек.

Больше всего заражённых выявили в Москве (4712). Также среди лидеров по числу заболевших Подмосковье (918) и Санкт-Петербург (460).

Накануне эпидемиолог рассказал Лайфу о коронавирусе и объяснил, каким образом собирается статистика о заражении, как обстоит ситуация в России, чем она отличается от сценария в Европе и почему не стоит бояться больших цифр по новым выявленным случаям.

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