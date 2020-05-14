Ещё 1821 человек вылечился от коронавируса в Москве

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более 1800 заражённых, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327, — уточнила заместитель мэра.