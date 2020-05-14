Ещё 1821 человек вылечился от коронавируса в Москве

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более 1800 заражённых, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327, — уточнила заместитель мэра.
Напомним, впервые вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Заболевание распространилось почти на 200 государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку CoViD-19 пандемией. Коронавирусом в мире заразилось почти 4,3 миллиона человек, умерло свыше 290 тысяч. В России выявлен 242 271 случай заражения, умерло 2212 человек.