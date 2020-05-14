Страх и отвращение в офисе. Что делает с людьми режим многозадачности — фото

Эксперимент показал, какие эмоции возникают на работе из-за режима многозадачности, сообщили американские психологи на конференции CHI 2020, посвящённой проблемам взаимодействия человека и компьютера. Исследователи рассказали, что понаблюдали за выражениями лиц 26 разных людей в процессе выполнения одних и тех же задач. Все участники испытания должны были написать эссе за 50 минут и одновременно ответить на восемь разных сообщений по электронной почте. При этом люди из одной группы получили эти письма за десять минут до начала выполнения основного задания, а остальным послания начали приходить через четыре минуты после начала работы. Всех записывали на видео. Впоследствии нейросеть анализировала их чувства.