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Сбербанк назвал неожиданную профессию будущего

Удивительно, но это не программист.

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Профессии, связанные с технологиями и наукой, к примеру робототехник, юрист по вопросам искусственного интеллекта или искусствовед по артефактам виртуальной реальности, окажутся самыми востребованными в будущем. Такое мнение высказала вице-президент, директор дивизиона цифровых платформ образования Сбербанка Марина Ракова.

Впрочем, наибольшее значение, по её мнению, будет приобретать профессия учителя. Это та работа, которую нельзя переложить на машину, считает Ракова.

Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдаётся ведущая роль, — подчеркнула вице-президент в беседе с РИА "Новости".

Она также отметила, что нельзя предугадать, что будет востребовано в будущем, возможно, та специальность, на которую учился человек, останется в прошлом. Ракова добавила, что люди переучиваются на протяжении всей жизни и не раз меняют профессиональные навыки за годы карьеры.

Ранее были названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса.

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