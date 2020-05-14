Сбербанк назвал неожиданную профессию будущего

Профессии, связанные с технологиями и наукой, к примеру робототехник, юрист по вопросам искусственного интеллекта или искусствовед по артефактам виртуальной реальности, окажутся самыми востребованными в будущем. Такое мнение высказала вице-президент, директор дивизиона цифровых платформ образования Сбербанка Марина Ракова.

Впрочем, наибольшее значение, по её мнению, будет приобретать профессия учителя. Это та работа, которую нельзя переложить на машину, считает Ракова.

— Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдаётся ведущая роль, — подчеркнула вице-президент в беседе с РИА "Новости".

Она также отметила, что нельзя предугадать, что будет востребовано в будущем, возможно, та специальность, на которую учился человек, останется в прошлом. Ракова добавила, что люди переучиваются на протяжении всей жизни и не раз меняют профессиональные навыки за годы карьеры.