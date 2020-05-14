Apple начала возвращать сотрудников в офис. Но постепенно, в несколько этапов

Apple начала возвращать сотрудников в офисы после карантина. Об этом сообщает Bloomberg.
Возвращение пройдёт постепенно в течение нескольких месяцев. Также это зависит от региона и количества выявленных заболевших коронавирусом. В некоторых странах работникам уже можно ходить в офис, если у них не получается работать из дома.
Второй этап стартует в июле. Там ещё больше сотрудников по всему миру вернутся в офисы. Правда, сроки могут изменяться в зависимости от протекания эпидемии.
У каждого сотрудника будут измерять температуру в течение дня. Кроме того, они могут выбрать график в зависимости от должности. Работники обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию.
Ранее компания начала постепенно открывать Apple Store в Европе и США. Принцип тот же: в помещении может находиться ограниченное количество человек, на входе каждому будут измерять температуру.
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