Apple начала возвращать сотрудников в офис. Но постепенно, в несколько этапов

Apple начала возвращать сотрудников в офисы после карантина. Об этом сообщает Bloomberg.

Возвращение пройдёт постепенно в течение нескольких месяцев. Также это зависит от региона и количества выявленных заболевших коронавирусом. В некоторых странах работникам уже можно ходить в офис, если у них не получается работать из дома.

Второй этап стартует в июле. Там ещё больше сотрудников по всему миру вернутся в офисы. Правда, сроки могут изменяться в зависимости от протекания эпидемии.

У каждого сотрудника будут измерять температуру в течение дня. Кроме того, они могут выбрать график в зависимости от должности. Работники обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию.